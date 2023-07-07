«الناتو» يستعد لعقد قمته في ليتوانيا

فيلنيوس (وكالات)

كثف حلف شمال الأطلسي جهوده استعداداً لعقد قمته السنوية التي ستحتضنها العاصمة الليتوانية فيلنيوس يومي 11 و12 يوليو الجاري، وسط تعزيزات أمنية مشددة. وأعرب البيت الأبيض أمس، عن قناعته بأن انضمام السويد الى الحلف، سيتم في «مستقبل غير بعيد».

وقال مستشار الأمن القومي جايك ساليفان إنه «من الممكن» أن ترفع أنقرة وبودابست تحفظاتهما خلال قمة الحلف الأسبوع المقبل في ليتوانيا، أو على الأقل أن يحصل ذلك «في مستقبل غير بعيد».

وأكد المسؤول وجود «نوايا حسنة جوهرية» بشأن انضمام السويد للحلف.ومن المنتظر أن يتم نشر الآلاف من قوات الناتو والقوات الليتوانية لضمان أمن القمة.وأعلن سلاح الجو الألماني جاهزية صواريخ الدفاع الجوي «باتريوت» لتأمين القمة في العاصمة الليتوانية فيلنيوس، وذلك قبل أربعة أيام من انطلاقها. ويتولى سلاح الجو الألماني الحماية عبر أنظمة الدفاع الجوي «باتريوت» ونحو 250 جندياً ضد الصواريخ الباليستية، وكذلك الطائرات وصواريخ كروز. ومن المتوقع أن تمثل زيادة الإنفاق الدفاعي واستمرار المساعدة لأوكرانيا، أحد الموضوعات الرئيسة للاجتماع المقبل لرؤساء الدول الأعضاء في الحلف.