السبت 8 يوليو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

«الناتو» يستعد لعقد قمته في ليتوانيا

«الناتو» يستعد لعقد قمته في ليتوانيا
8 يوليو 2023 01:04

فيلنيوس (وكالات)

أخبار ذات صلة
دول الناتو تتفق على حد أدنى للإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي
الناتو يقدم تعهدات بشأن ضم أوكرانيا

كثف حلف شمال الأطلسي جهوده استعداداً لعقد قمته السنوية التي ستحتضنها العاصمة الليتوانية فيلنيوس يومي 11 و12 يوليو الجاري، وسط تعزيزات أمنية مشددة. وأعرب البيت الأبيض أمس، عن قناعته بأن انضمام السويد الى الحلف، سيتم في «مستقبل غير بعيد».
وقال مستشار الأمن القومي جايك ساليفان إنه «من الممكن» أن ترفع أنقرة وبودابست تحفظاتهما خلال قمة الحلف الأسبوع المقبل في ليتوانيا، أو على الأقل أن يحصل ذلك «في مستقبل غير بعيد».
وأكد المسؤول وجود «نوايا حسنة جوهرية» بشأن انضمام السويد للحلف.ومن المنتظر أن يتم نشر الآلاف من قوات الناتو والقوات الليتوانية لضمان أمن القمة.وأعلن سلاح الجو الألماني جاهزية صواريخ الدفاع الجوي «باتريوت» لتأمين القمة في العاصمة الليتوانية فيلنيوس، وذلك قبل أربعة أيام من انطلاقها. ويتولى سلاح الجو الألماني الحماية عبر أنظمة الدفاع الجوي «باتريوت» ونحو 250 جندياً ضد الصواريخ الباليستية، وكذلك الطائرات وصواريخ كروز. ومن المتوقع أن تمثل زيادة الإنفاق الدفاعي واستمرار المساعدة لأوكرانيا، أحد الموضوعات الرئيسة للاجتماع المقبل لرؤساء الدول الأعضاء في الحلف. 

الناتو
حلف الناتو
حلف شمال الأطلسي
ليتوانيا
فيلنيوس
آخر الأخبار
خالد بن محمد بن زايد يعزي في وفاة والدة العميد الركن عبدالله محمد الظاهري
الإمارات
خالد بن محمد بن زايد يعزي في وفاة والدة العميد الركن عبدالله محمد الظاهري
اليوم 21:18
ذخائر عنقودية
عربي ودولي
روسيا تحذّر من حرب عالمية ثالثة نووية
اليوم 21:01
قنبلة عنقودية
عربي ودولي
أوكرانيا: سنستخدم القنابل العنقودية في حالة واحدة
اليوم 20:16
تاريحياً.. الريال لا يبخل على المواهب الشابة!
الرياضي
تاريحياً.. الريال لا يبخل على المواهب الشابة!
اليوم 19:45
جنود أميركيون ينقلون ذخائر عنقودية (أرشيفية)
عربي ودولي
روسيا تندد بإرسال ذخائر عنقودية إلى أوكرانيا
اليوم 19:35
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©