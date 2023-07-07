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فيضانات مدمرة في إسبانيا

فيضانات مدمرة في إسبانيا
8 يوليو 2023 01:04

برشلونة (وكالات)

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تسببت الأمطار الغزيرة والعاصفة الرعدية بمدينة سرقسطة شمالي إسبانيا في فيضانات كبيرة، حيث أدت إلى جرف السيارات وتعطيل وسائل النقل والخدمات في أجزاء واسعة من المدينة. واجتاحت الفيضانات مدينة سرقسطة وبلدة أراغون وجرفت السيارات في بعض الأماكن، في حين لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات، حسبما أفادت تقارير إعلامية. وبحسب وسائل إعلام محلية، فقد تدخل رجال الإنقاذ وفرق الغواصين لمساعدة العديد من الأشخاص الذين يواجهون صعوبات داخل المدينة وخارجها، فيما لم ترد بعد أنباء عن وقوع إصابات رغم قوة الفيضانات، كما استخدم رجال الإنقاذ الحبال والسلالم لمساعدة السكان المحاصرين في سياراتهم، الذين لجأ بعضهم إلى الأشجار للنأي بأنفسهم بعيداً عن المياه.

إسبانيا
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