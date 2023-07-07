أردوغان يجري مباحثات مع زيلينسكي

أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، مباحثات مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

تأتي المباحثات قبل بضعة أيام من قمة مهمة لحلف شمال الاطلسي (الناتو) العاصمة اللتيوانية فيلينوس.

وزيارة زيلينسكي لتركيا هي المحطة الأخيرة ضمن جولة أوروبية قام بها بهدف الحصول على مزيد من الأسلحة الغربية ودعم مساعي كييف للانضمام إلى حلف الناتو، علما أنها أول زيارة يقوم بها إلى تركيا منذ بدء الأزمة الحالية في فبراير 2022.

لكن الولايات المتحدة نبهت الجمعة إلى أن أوكرانيا "لن تنضم إلى حلف شمال الأطلسي" إثر قمة الحلف المقررة الثلاثاء والاربعاء في ليتوانيا. وأعلن مستشار الأمن القومي الأميركي جايك ساليفان أنه لا يزال أمام كييف "مراحل عدة يجب أن تعبرها قبل أن تصبح عضوا" في الناتو.

وإضافة الى قمة الأطلسي، ستتناول المباحثات بين زيلينسكي ونظيره التركي الاتفاق الذي يتيح تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.

والاتفاق الذي تم التوصل إليه في يوليو 2022 برعاية الأمم المتحدة وتركيا ينتهي مفعوله في 17 يوليو الجاري وسبق أن أعلنت موسكو أنها لا ترى سببا لتمديده.

وكتب زيلينسكي، في تغريدة، أن الاجتماع سيتطرق أيضا إلى "إعادة إعمار أوكرانيا" و"عقود في مجال الدفاع".