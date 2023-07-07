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هجوم مسلح يستهدف قافلة أممية في مالي

أرشيفية
8 يوليو 2023 01:04

دكار (الاتحاد) 

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هاجم مسلحون قافلة لوجستية تابعة لبعثة الأمم المتحدة في مالي «مينوسما» في منطقة غاو شمال البلاد، حسبما أفادت البعثة.
وقال مصدر في مينوسما لوكالة «فرانس برس» إن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على قافلة لوجستية لقوة «مينوسما»، مساء أمس الأول، كانت تنتقل من لابيزانغا إلى غاو، أكبر مدينة في شمال مالي.
وأضاف المصدر أن ناقلة نفط مدنية انقلبت خلال الهجوم الذي أدى أيضاً إلى إصابة مواطن مالي مدني بجروح في «حصيلة أولية».
وفي 30 يونيو، أنهى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مهمة حفظ السلام الأممية بعدما طالبت بماكو بذلك، وسيتم الانسحاب على مدى ستة أشهر وينتهي أواخر عام 2023.
ومنذ عام 2012، تشهد مالي أزمة أمنية عميقة بدأت في الشمال، وامتدت إلى وسط البلد، وإلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين.
و«مينوسما»، التي تعد نحو 12 ألف جندي منذ عام 2013، هي هدف رئيسي للتنظيمات الإرهابية في مالي.

مالي
مينوسما
الأمم المتحدة
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