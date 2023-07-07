608 غرقى ومفقودين قبالة سواحل تونس في 6 أشهر

تونس (الاتحاد)

بلغ عدد الوفيات والمفقودين على السواحل التونسية طيلة النصف الأول من العام الجاري 608، وفق بيانات نشرها أمس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية المعني بقضايا الهجرة واللجوء.

ويعتبر الرقم قياسياً مع تواتر حوادث الغرق الجماعية في ظل هجرة مكثفة تنشط على السواحل التونسية هذا العام.

ويعادل هذا العدد من الوفيات والمفقودين تقريباً ما تم تسجيله في كامل عام 2022. وشهد أبريل الماضي العدد الأكبر من الوفيات الغرقى والمفقودين بـ373.

وقال المنتدى إن عدة قوارب أبحرت في البحر ولا يعرف مصيرها أو أنها وجدت مجرد حطام، وهو ما يعني توقعات بأعداد أكبر من الضحايا. وكثيراً ما تلفظ الشواطئ جثثاً في سواحل صفاقس بالخصوص، والتي تعتبر منصة رئيسة لانطلاق قوارب الهجرة، لا سيما من مهاجرين ينحدرون من دول أفريقيا جنوب الصحراء.

ووفق احصائيات المنتدى اعترض الحرس البحري التونسي أكثر من 32 ألف مهاجر في البحر خلال النصف الأول من العام الجاري، بينما نجح 4316 تونسياً في الوصول الى السواحل الإيطالية. ويجمع المنتدى بياناته من وزارتي الداخلية في إيطاليا وتونس وهيئات أخرى رسمية ومنظمات مستقلة.