«لجنة عليا» لوقف تمويل «الصراع السياسي» في ليبيا

حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)

شكل المجلس الرئاسي الليبي، لجنة مالية عليا لتحديد أوجه الإنفاق العام ومتابعة الترتيبات المالية، بهدف تعزيز مبدأ الشفافية والإفصاح في جانبي المالية العامة للدولة الليبية، تحييد المال العام عن الصراع السياسي وخلق بيئة مالية ملائمة لإجراء الانتخابات، وضمان مبدأ التوزيع العادل للموارد السيادية للدولة خلال المرحلة السياسية الانتقالية.

ويتولى رئاسة اللجنة المالية العليا رئيس المجلس الرئاسي الليبي، وتضم 17 عضواً من بينهم نائب الرئيس، وممثلون عن حكومة الوحدة الوطنية، ومجلسي النواب والأعلى للدولة، والقيادة العامة للجيش الليبي، ومصرف ليبيا المركزي في طرابلس وبنغازي، وديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية والمؤسسة الوطنية للنفط. وتنص المادة الأولى في قرار المجلس الرئاسي على أن أحكام قرار تشكيل اللجنة مؤقت ويهدف لاعتماد ترتيبات مالية ومتابعة الإنفاق الحكومي وضمان توزيعه العادل، في ظل الظروف الاستثنائية للدولة.

وحددت المادة الثالثة من القرار اختصاصات اللجنة وتتمثل في إقرار أوجه الإنفاق العام للدولة، وأبواب الصرف وفقاً لمبدأ الرشد المالي والتوزيع العادل، متابعة الإيرادات العامة للدولة للتحقق من سلامة وكفاءة تحصيلها وفقاً للنظم المعمول بها، متابعة سلامة الإنفاق الحكومي وكفاءته وفقاً لمخرجات اللجنة، الاستعانة بالمؤسسات الدولية والمحلية ذات الاختصاص لغرض التطوير المالي ورسم السياسات وتعزيز الشفافية. وألزمت المادة الرابعة من القرار اللجنة بتحقيق مبدأ الرشد المالي، تعزيز مبدأ الشفافية والإفصاح في جانبي المالية العامة للدولة الليبية، تحييد المال العام عن الصراع السياسي وخلق بيئة مالية ملائمة لإجراء الانتخابات، وضمان مبدأ التوزيع العادل للموارد السيادية للدولة خلال المرحلة السياسية الانتقالية. وستعقد اللجنة اجتماعها خلال أيام لوضع نظام عملها وآلية انعقاد اجتماعاتها، على أن تتخذ قراراتها فيما يتعلق بالمهام الموكلة إليها بأغلبية ثلثي أعضائها، على أن أي إنفاق للمال العام أو تخصيص أموال بالمخالفة لأحكام هذا القرار يعد تعديًا على المال العام، ويعرض مرتكبه للمساءلة القانونية، بحسب ما أكده قرار المجلس الرئاسي.

وأكد الخبير المالي ومؤسس سوق الأوراق المالية الليبي وأستاذ التمويل بجامعة نوتنغهام ترنت الدكتور سليمان الشحومي، أن قرار تشكيل اللجنة جاء في ضوء الخلاف بين الكيانات السياسية الليبية على تقاسم الإيرادات النفطية، مشيراً إلى أن حكومة الوحدة الوطنية تتولى عملية الإنفاق من الإيرادات بشكل مباشر في ظل حكومة تتواجد في شرق البلاد لا تتوافر لها أي موارد، وهو ما أدى لتأجج الصراع وعدم وجود أفق لحل الأزمة التي تتطلب إجراء الانتخابات وتشكيل حكومة واحدة، معتبراً أن القرار مخرج لحالة الاحتقان التي تفاقمت خلال الفترة الأخيرة. لكن الشحومي أعرب في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» عن دهشته من تشكيل اللجنة من شخصيات من دون تحديد صفاتهم مع ضم جهات رقابية وتنفيذية في المصرف المركزي وديوان المحاسبة ووزارة المالية والرقابة الإدارية، مضيفاً: «لست أدري كيفية تحمل اللجنة مسؤولية إدارة المال العام خاصة الانفاق والتحصيل مع عدم وجود إطار قانوني ينظم عمل اللجنة... الموضوع سيكون مؤقت إلى أن يتم الخروج بحكومة واحدة لمعالجة هذه الأمور».

في تونس، أطلقت شبكة صناع السلام في ليبيا مبادرة تضم أحزابا ومنظمات سياسية ومنظمات من المجتمع المدني وشيوخ قبائل، لصياغة مقترح خريطة طريق متعددة المسارات لإعادة إطلاق العملية السياسية. وتقدم المبادرة مقترحاً لـ«خريطة طريق» تتناول الخروج من حالة الانسداد السياسي الحالي، وإعادة إطلاق العملية السياسية، ويُركز النهج العام للمبادرة على تقديم ضمانات لأطراف الصراع من خلال الاتفاق على إطار توافقي لتنظيم الانتخابات، وتجديد شرعية المؤسسات، إضافة إلى تمهيد الطريق لمزيد التوافق بشأن القضايا الجدلية المرتبطة بالصراع خلال العقد الماضي، وبناء أساس للمصالحة الوطنية.