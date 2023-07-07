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الحكومة العراقية: تحقيق في قضية خطف إسرائيلية

إليزابيث تسوركوف
8 يوليو 2023 01:05

بغداد (الاتحاد) 

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فتحت الحكومة العراقية تحقيقاً متعلقاً بخطف باحثة إسرائيلية-روسية في البلاد، حسبما أفاد المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي، إثر اتهام اسرائيل لفصيل عراقي بالمسؤولية عن اختفائها. وقال العوادي في تصريحات تلفزيونية، رداً على سؤال عن الباحثة الإسرائيلية-الروسية إليزابيث تسوركوف: إن «الحكومة العراقية فعلاً تقوم بإجراء تحقيق رسمي». 
وأضاف العوادي: «بما أن هذه القضية على هذا المستوى، ومتداخلة بالتالي لا يوجد أي تصريح رسمي بهذا الخصوص إلى أن تكمل الحكومة العراقية تحقيقاتها الرسمية وتصل إلى نتائج». وحمّل مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي، يوم الأربعاء الماضي، ميليشيات عراقية مسؤولية هذه القضية، قائلاً إن إليزابيت تسوركوف، المواطنة الإسرائيلية-الروسية التي اختفت قبل بضعة أشهر في العراق، محتجزة لدى الميليشيات. 
وأضاف مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي في بيانه أنّ إليزابيت تسوركوف على قيد الحياة. ووصلت تسوركوف إلى بغداد مطلع يناير 2022 بجواز سفر روسي، حسبما ذكر دبلوماسي غربي في العراق. وتقول تسوركوف على موقعها الشخصي على الإنترنت إنها تتحدّث الإنجليزية والعبرية والروسية والعربية. ويضيف موقعها على الإنترنت أنّها زميلة في معهد نيولاينز للاستراتيجية والسياسة، وزميلة بحث في منتدى التفكير الإقليمي، وهو مؤسسة فكرية إسرائيلية- فلسطينية مقرّها القدس.

الحكومة العراقية
العراق
إسرائيل
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