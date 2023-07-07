بكين توجه نداء إلى واشنطن خلال زيارة وزيرة الخزانة الأميركية

وجهت الصين، اليوم الجمعة، دعوة إلى الولايات المتحدة خلال الزيارة التي تقوم بها وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين إلى العاصمة بكين.

ودعا لي كه تشيانغ رئيس مجلس الدولة الصيني (مجلس الوزراء) إلى "التوصل لتسوية مع الصين" وإعادة العلاقات الثنائية إلى مسارها الصحيح.

والتقى لي مع يلين، اليوم، خلال زيارتها التي تهدف إلى إصلاح العلاقات الاقتصادية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وعلى الرغم من الحديث عن الفصل الاقتصادي بين الولايات المتحدة والصين، تظهر بيانات حديثة أن علاقات وثيقة ما زالت تربط بينهما إذ بلغت التجارة الثنائية 690 مليار دولار أميركي العام الماضي.

بدورها، قالت يلين للمسؤول الصيني، في اجتماع اليوم "نسعى إلى منافسة اقتصادية سليمة لا تعتمد على مبدأ الفائز يأخذ كل شيء، ولكن على مجموعة من القواعد العادلة يستفيد منها البلدان بمرور الوقت". ووصفت وزارة الخزانة الاجتماع بأنه كان "صريحا وبناء".

فيما صدر بيان من لي يدعو إلى تعزيز الاتصالات والتوافق بشأن القضايا الاقتصادية و"تبادل وجهات النظر العميقة والصريحة والواقعية، من أجل بث الاستقرار والطاقة الإيجابية في العلاقات الاقتصادية الصينية-الأميركية".

وأضاف بيان لي أن "الصين تأمل في أن تتخذ الولايات المتحدة موقفاً عقلانياً وعملياً، وأن تتوصل إلى تسوية معالصين وتدفع العلاقات الصينية-الأميركية إلى مسارها الصحيح في القريب العاجل".

تأتي زيارة يلين في إطار سلسلة من اللقاءات حيث زار وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الصين، الشهر الماضي، واتفق مع الرئيس شي جين بينغ على أن المنافسة بين الجانبين ينبغي ألا تتحول إلى صراع. ومن المتوقع أن يزور جون كيري مبعوث الرئيس الأميركي للمناخ الصين في وقت لاحق من الشهر الجاري.