أميركا تؤكد إرسال نوع جديد من الأسلحة إلى أوكرانيا

أدلى جايك ساليفان مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، اليوم الجمعة، بتصريحات بشأن الأزمة الأوكرانية الحالية.

وأكد سوليفان قرار الولايات المتحدة تزويد أوكرانيا بالقنابل العنقودية معتبرا أن هذه الخطوة، التي تشكل عتبة مهمة في نوع التسليح المقدّم إلى كييف، هي "الصواب" الذي يجب القيام به.

وأضاف أن الرئيس جو بايدن اتخذ القرار بالتشاور مع حلفائه وبعد "توصية بالإجماع" من إدارته.

وأوضح "نحن ندرك أن الذخائر العنقودية تخلق خطرا بإلحاق أضرار بالمدنيين من الذخائر من مخلفات الحروب. ولهذا السبب، أجلنا القرار لأطول فترة ممكنة"، مشددا على أن الرئيس بايدن اتخذ القرار "الصعب" بتسليم الذخائر العنقودية إلى أوكرانيا بعد التشاور مع "الحلفاء والشركاء".

بخصوص انضمام أوكرانيا إلى الناتو، قال مستشار الأمن القومي إن كييف "لن تنضم إلى حلف شمال الأطلسي" إثر قمة فيلنيوس المقررة الأسبوع المقبل. لكنه أكد أن الدول الأعضاء في الناتو ستناقش الخطوات اللازمة حتى تتأهل كييف لعضوية التحالف العسكري.

تتزامن تصريحات مستشار الأمن القومي الأميركي مع جولة أوروبية يقوم بها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تهدف خصوصا إلى حصول كييف على مزيد من الدعم لمسعاها للانضمام إلى الحلف، وذلك قبل قمة فيلنيوس يومي 11 و12 يوليو الجاري.