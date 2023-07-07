الناتو يقدم تعهدات بشأن ضم أوكرانيا

قال ينس ستولتنبرج، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، اليوم الجمعة، إن الحلف سيبدي وحدته في قمة الأسبوع المقبل في ما يتعلق بسبل تقريب كييف من الحصول على العضوية.

وأعاد ستولتنبرج تأكيد وجهة نظره بأن أوكرانيا ستصبح عضواً في الحلف يوماً ما.

وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، في مؤتمر صحفي في العاصمة البلجيكية بروكسل "سترسل قمتنا رسالة واضحة مفادها أن حلف شمال الأطلسي متحد".

تأتي تصريحات الأمين العام للناتو فيما يحشد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الدعم لانضمام بلاده إلى الحلف في جولة يُجريها في عدد من الدول الأعضاء.

وزار زيلينسكي جمهورية التشيك وسلوفاكيا بعد يوم من محادثات في بلغاريا، ويوزر تركيا اليوم الجمعة.

في العاصمة التشيكية براغ، ظفر زيلينسكي بتعهد من التشيك بدعم انضمام أوكرانيا "بمجرد انتهاء" الأزمة الحالية. وفي صوفيا عاصمة بلغاريا، حصل تطمين بدعم انضمام بلاده "في أقرب فرصة سانحة".

وقالت سلوفاكيا إن انضمام كييف مسألة "وقت" وليست مسألة الانضمام من عدمه.

وقال زيلينسكي، في مؤتمر صحفي في العاصمة السلوفاكية براتيسلافا، إنه يتوقع أن تتحد الدول الأعضاء في القمة التي ستنعقد يومي 11 و12 يوليو تموز في العاصمة الليتوانية فيلنيوس وإنه يريد خطوات قوية بشأن مسعى أوكرانيا للحصول على العضوية.

وأضاف زيلينسكي "توجد قوة في وحدة الحلف الأطلسي"، موضحاً أن هناك قضايا لم تحسم حول مستقبل أوكرانيا في الحلف.