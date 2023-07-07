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زعيم صرب البوسنة يصدر قانونا بشأن الممثل السامي الدولي

زعيم صرب البوسنة ميلوراد دوديك
7 يوليو 2023 21:52

أصدر رئيس جمهورية صربسكا ميلوراد دوديك الجمعة قانونا يلغي سلطة الممثل السامي الدولي في الكيان الصربي البوسني.
يمثل هذا القرار تحديا كبيرا للممثل السامي الدولي كريستيان شميت.
و"وقّع رئيس جمهورية صربسكا ميلوراد دوديك المرسوم الخاص بإصدار" هذا القانون الذي أقره برلمان الكيان الصربي في 21 يونيو الماضي، وفق ما أورد مكتبه في بيان.
في رسالة بعثها بالتوازي إلى مكتب الممثل السامي، أعاد ميلوراد دوديك تأكيد موقفه تجاهه.
وكتب الزعيم السياسي لصرب البوسنة "الممثل السامي في البوسنة والهرسك غير موجود"، بحسب مضمون هذه الرسالة التي نشرتها حكومته.
ينصّ هذا القانون على أن القرارات التي يتخذها الممثل السامي الدولي لن تُنشر بعد الآن في الجريدة الرسمية للكيان الصربي، ما يعني بحكم الواقع رفض سلطته.
للممثل السامي سلطة فرض الامتثال لـ"اتفاق "دايتون للسلام" المبرم في الولايات المتحدة عام 1995، وله صلاحيات تقديرية تسمح له بإلغاء أو فرض قوانين وكذلك عزل مسؤولين منتخبين.
اقترحت روسيا في يوليو 2021 على مجلس الأمن الدولي مشروع قرار ينصّ على إغلاق مكتب الممثل السامي في يوليو 2022.
لكن المشروع لقي رفضا.
بتوقيعه القانون، تجاهل ميلوراد دوديك القرار الأخير الذي اتخذه كريستيان شميت السبت بالغاء هذا النصّ.
كما ألغى الدبلوماسي الألماني قانونا آخر أقره نواب صرب البوسنة في نهاية يونيو وينصّ على رفض تنفيذ قرارات المحكمة الدستورية في البوسنة.
وأعلن ميلوراد دوديك أيضا توقيعه على هذا القانون الذي وصفه كريستيان شميت بأنه "انتهاك مباشر للنظام الدستوري... ولاتفاق السلام".

المصدر: وكالات
صربسكا
صرب البوسنة
ميلوراد دوديك
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