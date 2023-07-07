أميركا تنظم اجتماعا افتراضيا لمكافحة المخدرات الصناعية

جمع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، عشرات من الدول في مسعى دولي لمكافحة "الفنتانيل" وغيره من المخدرات الصناعية.

وقال بلينكن، في اجتماع افتراضي لوزراء أكثر من 80 دولة، إن الولايات المتحدة، التي توفي فيها قرابة 110 آلاف أميركي العام الماضي من جرعات زائدة أغلبها من الفنتانيل، هي أول من يطلق التحذير.

وأضاف "بعد إشباع سوق الولايات المتحدة، تتجه المؤسسات الإجرامية العابرة للحدود إلى أماكن أخرى لتوسيع أرباحها".

وأوضح "في حال لم نتحرك معا بإلحاح شديد، فإن المزيد من المدن في جميع أنحاء العالم ستتحمل التكاليف الكارثية" التي شهدتها الولايات المتحدة.

تعد مادة "الفنتانيل الأفيونية الصناعية" أقوى من الهيرويين بمقدار 50 مرة، وهي السبب الأول لوفاة الأميركيين الذين تراوح أعمارهم بين 18 و49 عاما.

وقال بلينكن "عندما تفرض إحدى الحكومات قيودا صارمة على سلائف كيماوية، يقوم المهربون ببساطة بشرائها من مكان آخر".

وأكد بلينكن أن هذا التحالف سينظر أيضا في أفضل الممارسات محليا لعلاج الإدمان.

وبحسب الوزير الأميركي، فإن أعضاء التحالف سيجتمعون حضوريا في سبتمبر المقبل على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وسيتطرق التكتل الجديد أيضا إلى مخدرات صناعية أخرى من بينها "الكبتاغون"، وهي حبوب أساسها "الأمفيتامين المحفّز"، وباتت اليوم المخدّر الأول على صعيد التصنيع والتهريب وحتى الاستهلاك في منطقة الشرق الأوسط.