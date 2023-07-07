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الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينيين خلال مداهمة لنابلس

شبان فلسطينيون يرشقون سيارة لقوات الأمن الإسرائيلية في نابلس
7 يوليو 2023 19:04

أعلن الجيش الإسرائيلي أن قوات الأمن الإسرائيلية قتلت، اليوم الجمعة، فلسطينيين اثنين خلال مداهمة لمدينة نابلس في الضفة الغربية.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) إن القوات الإسرائيلية "اقتحمت البلدة القديمة (في نابلس) وحاصرت أحد المنازل" قبل أن تقتل الشابين حمزة مقبول وخيري شاهين.
وأضافت أن مواجهات اندلعت بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية بعد ذلك.
وجاءت مداهمة نابلس، اليوم الجمعة، عقب تنفيذ إسرائيل قبل أيام عملية عسكرية استمرت يومين في مخيم جنين في الضفة الغربية.
وقال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف في عملية جنين البنية التحتية ومستودعات الأسلحة.
وقُتل 12 فلسطينيا وأصيب نحو 100 في العملية.

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المصدر: وكالات
نابلس
مداهمة
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