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أردوغان يعد بـ"القرار الأفضل" بشأن انضمام السويد للناتو

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
7 يوليو 2023 17:54

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، أن تركيا "ستتخذ القرار الأفضل" بشأن عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي (الناتو).
تأتي هذه التصريحات قبل أيام من قمة الناتو المقررة يومي 11 و12 يوليو الجاري في العصمة الليتوانية فيلنيوس.
وقال أردوغان، الذي يستعد لاستقبال نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مساء اليوم الجمعة في مدينة إسطنبول "سنناقش ذلك مع شركائنا في القمة التي ستعقد الثلاثاء في فيلنيوس وسنتخذ القرار الأفضل مهما كان".
وأشار الرئيس التركي إلى أنه يؤيد "سياسة الباب المفتوح".
لكنه تساءل "كيف يمكن لدولة لا تنأى بنفسها عن المنظمات الإرهابية أن تكون لها مساهمات في الناتو؟".
وتحتاج السويد إلى موافقة كل الدول الأعضاء في الحلف، ومنهم تركيا، من أجل قبول عضويتها.
كانت السويد وفنلندا قدمتا طلبين للانضمام إلى الحلف في مايو 2022 وحصلت فنلندا على العضوية فيما تحتاج السويد إلى موافقة تركيا.

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رجب طيب أردوغان
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حلف الناتو
حلف شمال الأطلسي
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