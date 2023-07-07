السبت 8 يوليو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

زيلينسكي يصل إلى سلوفاكيا

زيلينسكي يصل إلى سلوفاكيا
7 يوليو 2023 17:19

 وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى العاصمة السلوفاكية براتيسلافا، اليوم الجمعة، تلبية لدعوة من رئيسة البلاد زوزانا تشابوتوفا. وكان زيلينسكي أعلن عن هذه الوجهة بنفسه عبر تويتر، حيث كتب بالإنجليزية "سلوفاكيا التالية"، وأشار إلى عقد محادثات مع رئيسة سلوفاكيا زوزانا تشابوتوفا ومسؤولين حكوميين.

أخبار ذات صلة
أوكرانيا: سنستخدم القنابل العنقودية في حالة واحدة
روسيا تندد بإرسال ذخائر عنقودية إلى أوكرانيا

وتأتي زيارة زيلينسكي لسلوفاكيا عقب أخرى لجمهورية التشيك. ومن المتوقع أن تركز لقاءات زيلينسكي في براتيسلافا على السعي للحصول على مزيد من الدعم العسكري لبلاد، وانضمام كييف للاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو). يشار إلى أن رئيسة سلوفاكيا هي أحد أشد المؤيدين لأوكرانيا بين القادة الأوروبيين.

المصدر: د ب أ
سلوفاكيا
فولوديمير زيلينسكي
أوكرانيا
آخر الأخبار
خالد بن محمد بن زايد يعزي في وفاة والدة العميد الركن عبدالله محمد الظاهري
الإمارات
خالد بن محمد بن زايد يعزي في وفاة والدة العميد الركن عبدالله محمد الظاهري
اليوم 21:18
ذخائر عنقودية
عربي ودولي
روسيا تحذّر من حرب عالمية ثالثة نووية
اليوم 21:01
قنبلة عنقودية
عربي ودولي
أوكرانيا: سنستخدم القنابل العنقودية في حالة واحدة
اليوم 20:16
تاريحياً.. الريال لا يبخل على المواهب الشابة!
الرياضي
تاريحياً.. الريال لا يبخل على المواهب الشابة!
اليوم 19:45
جنود أميركيون ينقلون ذخائر عنقودية (أرشيفية)
عربي ودولي
روسيا تندد بإرسال ذخائر عنقودية إلى أوكرانيا
اليوم 19:35
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©