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مقتل 50 شخصا جراء الأمطار في باكستان

مقتل 50 شخصا جراء الأمطار في باكستان
7 يوليو 2023 16:20

 لقي أكثر من 50 شخصا حتفهم في باكستان، بسبب الأمطار الموسمية الغزيرة. وقال متحدث باسم "هيئة إدارة الكوارث الوطنية" اليوم الجمعة إنه تم الإبلاغ أن معظم القتلى وعددهم 30، من إقليم "البنجاب" الأكثر كثافة سكانية في البلاد.

وفي إقليم "خيبر-باختونخوا" شمال غرب البلاد، لقي ثمانية أطفال على الأقل حتفهم، بسبب انهيار أرضي هائل. وأصيب حوالي 87 شخصا بسبب حوادث انهيار أسقف وجدران، بسبب الأمطار.

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وقال متحدث باسم الهيئة لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) إنه من المتوقع سقوط المزيد من الأمطار، خلال الشهر وأصدرت الحكومة إنذارا للتعامل مع فيضانات محتملة. وكان أكثر من 1700 شخص قد قتلوا وتضرر أكثر من 33 مليون، بسبب فيضانات مدمرة، ناجمة عن أمطار موسمية العام الماضي. وقدرت وزارة المالية الباكستانية حجم الخسائر بـ 40 مليار دولار.

 

المصدر: د ب أ
باكستان
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