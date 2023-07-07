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مقتل 5 من داعش بعملية أمنية في كركوك

مقتل 5 من داعش بعملية أمنية في كركوك
7 يوليو 2023 15:17

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في العراق، في بيان اليوم الجمعة، عن مقتل 5 من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي في عملية أمنية نفذتها قوات جهاز مكافحة الإرهاب الليلة الماضية في محافظة كركوك 250 كم شمالي بغداد.

وذكر البيان أن قوات جهاز مكافحة الارهاب قام الليلة الماضية بتنفيذ عملية استباقية خاطفة بإنزال جوي ليلي بقضاء الدبس ناحية التون كوبري في محافظة كركوك، ونصب كمائن القناصين أعقبتها اشتباكات عنيفة أسفرت عن مقتل 5 من عصابات داعش.

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وأوضح البيان أن قوات جهاز مكافحة الإرهاب مستمرة في تنفيذ عملياتها بمهنية في كل شبر من أرض الوطن.

المصدر: د ب أ
العراق
داعش
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