ألمانيا تعلن جاهزية صواريخها لتأمين قمة الناتو

أعلن سلاح الجو الألماني جاهزية صواريخ الدفاع الجوي "باتريوت" لتأمين قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في العاصمة الليتوانية فيلنيوس، وذلك قبل أربعة أيام من انطلاق القمة.

وعلمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن ثلاثة أسراب قتالية ألمانية أبلغت الناتو عن جاهزيتها الكاملة في تمام الساعة 9:00 صباحا (التوقيت المحلي) اليوم الجمعة.

ويتولى سلاح الجو الألماني الحماية عبر أنظمة الدفاع الجوي "باتريوت" وحوالي 250 جنديا ضد الصواريخ الباليستية، وكذلك الطائرات وصواريخ كروز. ويأخذ الحلف بذلك في اعتباره الوضع الأمني المتصاعد، دون أن يكون هناك أي مؤشرات ملموسة على وقوع هجوم. وتتمركز صواريخ باتريوت في مطار فيلنيوس، الذي يبعد حوالي 160 كيلومترا من منطقة كالينينجراد الروسية و 30 كيلومترا من بيلاروس. وتنطلق قمة الحلف العسكري الغربي يوم الثلاثاء المقبل وتستمر يومين.