السبت 8 يوليو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

ألمانيا تعتزم حظر التدخين في السيارات

ألمانيا تعتزم حظر التدخين في السيارات
7 يوليو 2023 12:49

 تعتزم وزارة الصحة الألمانية حظر التدخين داخل السيارات عندما يكون بداخلها أطفال، أو حوامل.

وتطالب الولايات الألمانية بهذا الحظر منذ فترة طويلة، وأعدت وزارة الصحة الاتحادية مشروعا لتعديل قانون حماية غير المدخنين، وقد اطلعت عليه وكالة الأنبا ء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الجمعة.

أخبار ذات صلة
محكمة ألمانية تبرئ رجل قضى 13 عاما في السجن
ألمانيا تعلن جاهزية صواريخها لتأمين قمة الناتو

ولا يزال يتعين تنسيق مشروع وزير الصحة كارل لاوترباخ مع الوزارات الأخرى قبل تقديمه إلى مجلس الوزراء. وبحسب المسودة، سيتم تطبيق حظر التدخين الذي يسري بالفعل في وسائل النقل العام في المستقبل أيضا "بالمركبات المغلقة التي تُقل قصّر أو نساء حوامل".

وأطلقت العديد من الولايات الألمانية مبادرات منذ عام 2019 لفرض هذا التوسيع في الحظر، حيث فرضت غرامات تصل إلى 3 آلاف يورو في حالة حدوث انتهاك. وفي مارس 2022 قرر مجلس الولايات (بوندسرات) تقديم مشروع قانون مماثل في البرلمان الاتحادي (بوندستاج). وبررت حكومة ولاية سكسونيا السفلى ذلك استنادا إلى مركز أبحاث السرطان الألماني، مشيرة إلى أن تركيز التبغ في السيارات يمكن أن يكون أعلى خمسة أضعاف "مما هو عليه في حانة عادية تسمح بالتدخين". وبالنسبة للأطفال والمراهقين، يمكن أن يتسبب ذلك في تلف الرئتين وكذلك في أمراض الجهاز التنفسي والتهابات الأذن الوسطى. ويريد لاوترباخ تمديد حظر التدخين الحالي ليشمل السجائر الإلكترونية ومنتجات القنب أيضا في الأماكن التي يُطبق فيها حظر التدخين.

المصدر: د ب أ
ألمانيا
التدخين
آخر الأخبار
خالد بن محمد بن زايد يعزي في وفاة والدة العميد الركن عبدالله محمد الظاهري
الإمارات
خالد بن محمد بن زايد يعزي في وفاة والدة العميد الركن عبدالله محمد الظاهري
اليوم 21:18
ذخائر عنقودية
عربي ودولي
روسيا تحذّر من حرب عالمية ثالثة نووية
اليوم 21:01
قنبلة عنقودية
عربي ودولي
أوكرانيا: سنستخدم القنابل العنقودية في حالة واحدة
اليوم 20:16
تاريحياً.. الريال لا يبخل على المواهب الشابة!
الرياضي
تاريحياً.. الريال لا يبخل على المواهب الشابة!
اليوم 19:45
جنود أميركيون ينقلون ذخائر عنقودية (أرشيفية)
عربي ودولي
روسيا تندد بإرسال ذخائر عنقودية إلى أوكرانيا
اليوم 19:35
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©