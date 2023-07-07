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مقتل أطفال في انهيار أرضي بباكستان

مقتل أطفال في انهيار أرضي بباكستان
7 يوليو 2023 13:04

قال مسؤولون اليوم الجمعة إن ثمانية أطفال لقوا حتفهم في انهيار أرضي في شمال باكستان وقع إثر هطول أمطار موسمية بينما كانوا يلعبون الكريكيت.
وقبل عام، شهدت باكستان فيضانات تسببت في فوضى ودمار في البلاد.
وذكر المسؤولون أن الانهيار الأرضي وقع في منطقة شانجلا النائية مساء أمس الخميس، وأن أعمار الأطفال الذين قتلوا تتراوح بين 12 و15 عاماً.
وقال سناء الله خان المسؤول عن وحدة الطوارئ بالمنطقة، إن نحو 15 طفلاً أقاموا ملعبا للكريكيت بالقرب من صخرة رملية انهارت بعد موجة من الأمطار مما أدى لدفنهم تحتها.
وأضاف أن فرق الإنقاذ المحلية، التي انضم إليها الجيش الباكستاني فيما بعد، انتشلت ثماني جثث بعد جهود استمرت لساعات. وأصيب طفل بجروح خطيرة بينما لم يصب الباقون بأذى.

وتسببت أمطار موسمية هطلت بمعدل أكبر من المعتاد إضافة إلى ذوبان جليد في باكستان الموسم الماضي في فيضانات غير مسبوقة من سلاسل الجبال في الشمال إلى السهول في الجنوب، مما أسفر عن مقتل أكثر من 1700 وتشريد الملايين وتكبيد البلاد خسائر بمليارات الدولارات.
وأصدرت سلطات إدارة الكوارث في البلاد بالفعل تحذيرات من هطول أمطار غزيرة، مما يزيد من مخاطر حدوث فيضانات جديدة في فترة الأمطار الموسمية الحالية.

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المصدر: وكالات
أمطار موسمية
انهيارات أرضية
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