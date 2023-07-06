الشرطة الكينية تقتل 20 مسلحاً من «الشباب» الإرهابية

نيروبي (وكالات)

أعلنت الشرطة الكينية، أمس، مقتل 20 مسلحاً وجرح ثمانية من عناصرها في هجوم مفترض لحركة «الشباب» الإرهابية قرب الحدود مع الصومال.

تعرضت وحدة خاصة من الشرطة لنيران كثيفة في كمين أمس الأول خلال دورية في منطقة مانيدرا في شمال كينيا التي تشترك بحدود واسعة مع الصومال.

وكتبت الشرطة في بيان على حسابها في «تويتر» أن تبادل إطلاق النار «أدى إلى إصابة 20 مسلحاً بجروح قاتلة»، وجرح ثمانية من عناصرها.

وأكد البيان أن «الشرطة ضبطت أسلحة مختلفة من موقع الجريمة» إلى جانب صور لأسلحة رشاشة ثقيلة ومنصات إطلاق صواريخ.

وأعلنت الحكومة الكينية، أمس الأول، إرجاء إعادة فتح حدودها المغلقة منذ فترة طويلة مع الصومال إثر عدد من الهجمات المميتة على أراضيها، نسبتها إلى تنظيم القاعدة الإرهابي.

وقال وزير الداخلية الكيني إن إعادة فتح النقاط الحدودية المقررة في مانديرا ولامو وغاريسا إضافة إلى الحدود الطويلة الامتداد مع الصومال، لن تمضي قدماً كما أُعلن في مايو.

في 13 يونيو، قتل ثمانية شرطيين كينيين في غاريسا، المنطقة الواقعة شرقاً على الحدود مع الصومال، بانفجار عبوة ناسفة محلية الصنع بمركبتهم لدى مرورها في المنطقة.

وكينيا من كبار المساهمين في قوة الاتحاد الأفريقي في الصومال والتي تسعى لوقف قدرة «الشباب» على شن هجمات عنيفة.