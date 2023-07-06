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رومانيا تدرب طيارين أوكرانيين على مقاتلات أميركية

طائرة أف-16
7 يوليو 2023 00:36

أعلنت رومانيا، الخميس، إنشاء مركز لتدريب الطيارين من بينهم طيارون أوكرانيون على قيادة مقاتلات أميركية من طراز إف-16 التي تقول أوكرانيا إنها بحاجة إليها.
وقال المجلس الأعلى للدفاع الوطني الروماني، في بيان «سيتم إنشاء مركز إقليمي في رومانيا لتدريب الطيارين مع حلفاء آخرين والشركة المصنعة لهذه المقاتلات».
وأضاف «سيتم فيه تدريب طيارين رومانيين على طائرات إف-16 الأميركية وسيفتح المركز بعد ذلك للطيارين من حلفاء وشركاء حلف شمال الأطلسي (ناتو)، بما في ذلك من أوكرانيا».
تسعى دول عدة لمساعدة أوكرانيا في تدريب طيارين على قيادة مقاتلات إف-16 بعد الضوء الأخضر الذي أعطته الولايات المتحدة لتزويد كييف بهذه الطائرات.
وأشار مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، في نهاية مايو الماضي، إلى أن بولندا بدأت تدريب طيارين أوكرانيين والعديد من الدول مستعدة لتزويد أوكرانيا بهذه الطائرات المقاتلة.
بدورها، قالت كاجسا أولونغرين وزيرة الدفاع الهولندية، الشهر الماضي، إن بلادها تأمل في أن تكون قادرة على تدريب طيارين أوكرانيين على قيادة مقاتلات إف-16 اعتباراً من هذا الصيف.
كما أبدت الدنمارك استعدادها لتدريب طيارين أوكرانيين على أراضيها.
وتخلت رومانيا في مايو عن طائراتها المقاتلة من طراز «ميغ-21 لانس-آر»، الموروثة من الحقبة السوفيتية، واستبدلتها بطائرات أميركية أكثر حداثة من طراز إف-16 في سياق تعزيز الجناح الشرقي لحلف الناتو.
وكثفت بوخارست جهودها، في الأشهر الأخيرة، لتحديث منظومة دفاعها.
ستستخدم رومانيا 17 طائرة مستعملة من طراز إف-16، اشترتها من البرتغال، كما أبرمت عقداً مع النرويج في نوفمبر لشراء 32 طائرة أخرى.
بصفتها عضواً في الناتو منذ عام 2004، تطمح رومانيا إلى الحصول على أحدث جيل من مقاتلات «إف-35» الأميركية، لكن من المحتمل أن يستغرق الأمر سنوات ليصبح هذا المشروع المكلف حقيقة واقعة.

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