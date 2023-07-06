فرنسا تستضيف اجتماعاً عسكرياً ليبياً منتصف يوليو

حسن الورفلي (بنغازي)

تستضيف العاصمة الفرنسية باريس، منتصف الشهر الجاري، اجتماعاً عسكرياً وأمنياً ليبياً بمشاركة أعضاء اللجنة العسكرية الليبية المشتركة «5+5»، بحضور أممي ودولي رفيع المستوى، للتوقيع على اتفاق تشكيل قوة عسكرية مشتركة تتولى تأمين الحدود الجنوبية مع ليبيا، والعمل على تأمين العملية الانتخابية المزمع تنظيمها خلال الأشهر المقبلة.

ووجهت فرنسا دعوة إلى أعضاء اللجنة العسكرية الليبية المشتركة «5+5» خلال زيارة المبعوث الفرنسي الخاص إلى ليبيا بول سولير، في إطار الجهود التي تبذلها باريس لإرساء الأمن والاستقرار في ليبيا بشكل عام وجنوب البلاد، بشكل خاص، مع استمرار حالة عدم الاستقرار التي تشهدها دول جوار ليبيا، وتحديداً السودان وتشاد.

وتسببت حالة الانسداد السياسي في عرقلة المسار العسكري الذي يمثل قاطرة حل الأزمة السياسية في ليبيا، وهو ما تخشاه الأطراف الإقليمية والدولية، وكذلك البعثة الأممية التي تؤكد دوماً ضرورة التزام الأطراف العسكرية الليبية باتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جنيف 2020.

وأكد أعضاء اللجنة العسكرية الليبية المشتركة «5+5» وقيادات عسكرية وأمنية من شرق وغرب البلاد، في اجتماع سابق لهم في تونس، استعدادهم التام لدعم تأمين مراحل الانتخابات كافة، وتعزيز جهود إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا.

ولجنة «5+5» تضم 5 أعضاء من المؤسسة العسكرية في غرب ليبيا، ومثلهم من طرف قوات الجيش الوطني الليبي، وتعقد منذ عامين حوارات داخل البلاد وخارجها لتوحيد الجيش برعاية الأمم المتحدة، تنفيذاً لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر 2020.

سياسياً، دعا رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، أعضاء المجلس إلى حضور جلسة رسمية في مقره ببنغازي يوم الاثنين المقبل، لمناقشة مقترح اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية «6+6».

وفي وقت سابق، جدد رئيس البرلمان الليبي خلال لقائه أعيان منطقة الأبرق، التأكيد أن مجلس النواب أصدر القوانين التي على ضوئها يجري إجراء الانتخابات.

وفي سياق آخر، نفت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وجود أي نية للممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، عبد الله باتيلي، للإعلانَ عن خريطة طريق جديدة للانتخابات في ليبيا.

وأكد المبعوث الأممي، في بيان له، تأكيده خلال إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن، التزامه بتكثيف مساعيه الحميدة وجمعِ كل الأطراف والمؤسسات المعنية، بما في ذلك مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، بغية التوصل إلى اتفاق شامل وشفاف حول القضايا الخلافية في مشاريع القوانين الانتخابية التي أعدتها لجنة 6+6، لضمان قابليتها للتطبيق تمهيداً لإجراء انتخابات ناجحة.