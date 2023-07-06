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ميقاتي يبحث مع المنسق الأممي الحفاظ على الهدوء في جنوب لبنان

ميقاتي يبحث مع المنسق الأممي الحفاظ على الهدوء في جنوب لبنان
7 يوليو 2023 00:57

بيروت (الاتحاد) 

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بحث رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، أمس،، مع المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلند، التزام لبنان بالقرارات الدولية وضرورة الحفاظ على الهدوء والاستقرار في الجنوب. 
واستقبل ميقاتي في بيروت، أمس، المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلند، والمستشار السياسي للمنسق الخاص للأمم المتحدة ميروسلاف زافيروف، ومدير شؤون السياسية جورج رايكس، بحسب بيان صادر عن الموقع الرسمي لميقاتي. ووفق البيان، ركز اللقاء على التزام لبنان بالقرارات الدولية وبالخط الأزرق وضرورة الحفاظ على الهدوء والاستقرار في الجنوب.
إلى ذلك، حذّر ميقاتي من السرطان الطائفي والمذهبي الذي يضرب لبنان. وقال ميقاتي، خلال رعايته، أمس، إطلاق وزارة الصحة العامة «الخطة الوطنية لمكافحة السرطان 2023-2028»: «الأخطر من السرطان الذي يضرب مجتمعنا العائلي هو السرطان الذي يضرب جسم الوطن وهو سرطان الطائفية والمذهبية». 
وشدد على أنه «إذا لم نعالج هذه الآفة كما يلزم فإننا سنصل إلى مرحلة التفشي الكامل التي لا يمكن معالجتها». وجدد ميقاتي الدعوة «لانتخاب رئيس جديد للجمهورية لوقف الاستغلال الطائفي للموضوع والتفاهم على طبيعة المرحلة المقبلة على كل المستويات».

نجيب ميقاتي
لبنان
الأمم المتحدة
جنوب لبنان
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