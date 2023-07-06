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الطيران العراقي يقصف هدفاً «داعشياً» في ديالى

أرشيفية
7 يوليو 2023 00:58

بغداد (الاتحاد) 

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أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، أمس، تدمير وكر لعصابات داعش الإرهابية في ديالى شمال شرقي بغداد. 
وقالت خلية الإعلام، في بيان: «يوماً بعد آخر يضيق الخناق على ما تبقى من عناصر عصابات داعش الإرهابية، بفضل الجهود الكبيرة التي بذلتها القطعات الأمنية والجهد الاستخباري الدقيق والتعامل الفوري مع المعلومات، إد تمكن جهاز الأمن الوطني وبتخطيط وإشراف خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة من تزويد طيران القوة الجوية بمعلومات دقيقة عن هدف مهم». 
وأضاف أن «طائرات إف 16 نفذت ضربة جوية في منطقة العبارة ديالى لاستهداف هذا المكان، وفي الساعة الخامسة خرجت قوة من لواء 21 شرطة اتحادية ومفارز الأمن الوطني بالقاطع لتفتيش مكان الضربة وعثرت على جثتين وبندقيتين M16، ومسدس وقنبلة يدوية». وأشارت خلية الإعلام الأمني إلى مواصلة «دك أوكار الإرهابيين للقصاص العادل منهم».

الطيران العراقي
العراق
ديالى
خلية الإعلام الأمني
داعش
مكافحة الإرهاب
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