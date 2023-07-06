وزيرة الخزانة الأميركية تبدأ زيارة إلى الصين

بدأت جانيت يلين، وزيرة الخزانة الأميركية، زيارة إلى الصين تستمر أربعة أيام، وتركز على تهدئة التوتر بين أكبر اقتصادين في العالم.

وقالت يلين، بعد وقت وجيز من وصولها إلى العاصمة الصينية، إنها مسرورة لوجودها في بكين، وتتطلع إلى إحراز تقدم في هدف الرئيس الأميركي جو بايدن المتمثل في توطيد التواصل بين البلدين اللذين تربطهما علاقات اقتصادية لكنهما يختلفان على عدد من القضايا.

وكتبت يلين على موقع تويتر «نسعى إلى منافسة اقتصادية شريفة يستفيد منها الموظفون الأميركيون والشركات الأميركية وإلى التعاون في (مواجهة) التحديات العالمية».

وأضافت «سنتخذ إجراءات لحماية أمننا الوطني إذا لزم الأمر، وتمثل هذه الرحلة فرصة للاتصال وتفادي أي خلل في التواصل أو أي سوء فهم».

ستلتقي يلين، الجمعة، مع رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ والمسؤول الاقتصادي البارز ليو هي.

كان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن زار الصين مؤخراً والتقى الرئيس شي جين بينج.