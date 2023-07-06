الناتو: لقاء بين الزعيمين التركي والسويدي الاثنين

بروكسل (وكالات)

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، أمس، عن لقاء بين الزعيمين التركي والسويدي عشية قمة الأسبوع المقبل للدفع بملف عضوية استوكهولم في الحلف.

وقال ستولتنبرغ عقب محادثات في مقر الحلف مع وزيري خارجية البلدين «ما نعمل على تحقيقه هو قرار إيجابي في القمة توضح تركيا عبره استعدادها للمصادقة» على عضوية السويد.

وأضاف «سنعمل خلال نهاية الأسبوع وسألتقي رئيس الوزراء السويدي والرئيس التركي الاثنين، حان الوقت لتنضم السويد إلى الحلف». والسويد مدعوة إلى الحلف منذ يونيو 2022 لكن تركيا تعرقل انضمامها الذي يجب أن توافق عليه جميع الدول الأعضاء الـ31. ويتوقع أن يمارس الرئيس الأميركي جو بايدن مزيداً من الضغوط إلى جانب السويد في الأيام المقبلة.

وخلال اجتماع في واشنطن أمس الأول، أبلغ بايدن رئيس الوزراء السويدي أنه يتطلع إلى انضمام بلاده لحلف شمال الأطلسي.