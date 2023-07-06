ضبط خلية إرهابية في ألمانيا

برلين (وكالات)

قال ممثلو ادعاء إن الشرطة الألمانية ألقت القبض على 7 أشخاص أمس، للاشتباه بتشكيلهم تنظيماً إرهابياً بهدف تنفيذ هجمات كبيرة على غرار تنظيم «داعش» الإرهابي. وقال ممثلو الادعاء إنه تم القبض على مواطنين من تركمانستان وطاجيكستان وقرغيزستان في ولاية نورد راين فستفاليا بغرب ألمانيا، وإنهم يعرفون بعضهم بعضاً منذ فترة طويلة ودخلوا البلاد من أوكرانيا بعد وقت قصير من بدء الأزمة في 2022. وأفاد بيان صادر عن ممثلي الادعاء بأنهم شكلوا تنظيماً إرهابياً في يونيو 2022 وكانوا يفكرون في أهداف داخل ألمانيا ويحاولون الحصول على أسلحة، لكن لم تكن لديهم خطط معينة لشن هجوم عندما تم القبض عليهم.

في السياق، اعتقلت السلطات الهولندية كذلك أمس، اثنين آخرين من المشتبه بهم على صلة بالمجموعة، وهما رجل من طاجيكستان وزوجته من قرغيزستان يقيمان في هولندا منذ 2022.

وقال ممثلو ادعاء هولنديون في بيان منفصل إن الرجل يشتبه في انتمائه لتنظيم داعش الإرهابي وإنه تلقى أوامر بالتخطيط لشن هجوم، ومع ذلك لم يتم وضع أي خطط بعد.