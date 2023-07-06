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وزيرة الخزانة الأميركية تصل بكين لتعزيز التواصل

وزيرة الخزانة الأميركية تصل بكين لتعزيز التواصل
7 يوليو 2023 00:58

بكين (وكالات) 

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وصلت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين إلى بكين أمس، لبدء زيارة تستمر أربعة أيام تشمل لقاءات مع مسؤولين صينيين كبار فيما تسعى واشنطن لإرساء الاستقرار في العلاقات بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم، وذلك حسبما أفادت تقارير إعلامية.
والزيارة التي تستمر حتى الأحد هي الأولى لـيلين إلى الصين منذ تعيينها في منصبها، وتأتي بعد بضعة أسابيع من زيارة لوزير الخارجية أنتوني بلينكن.
وستسعى يلين خلال زيارتها لتعزيز التواصل بين البلدين وتفادي سوء الفهم المتبادل، وتوسيع التعاون حول مواضيع على ارتباط بالاقتصاد العالمي والاحترار وأزمة الديون في الدول الناشئة والنامية، بحسب ما أفادت الوزارة.
وتشكل الزيارة مناسبة للتقدم في خطة عقد قمة ثنائية، بعدما أعرب بايدن عن أمله في لقاء نظيره الصيني شي جين بينغ قريباً.

الخزانة الأميركية
وزارة الخزانة الأميركية
أميركا
الصين
بكين
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