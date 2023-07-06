رئيس بيلاروسيا يدلي بتصريحات عن مجموعة فاغنر

أدلى ألكسندر لوكاشينكو رئيس بيلاروسيا، اليوم الخميس، بتصريحات صحفية عن مجموعة فاغنر الذي توسط لإنهاء تمردها الفاشل في روسيا.

وقال لوكاشينكو إن يفغيني بريغوجن قائد مجموعة فاغنر عاد إلى روسيا بعد قضاء فترة قصيرة في بيلاروسيا، في حين بقيت قواته في المعسكرات، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء بيلاروسيا الحكومية "بلتا".

ووفقا للوكالة، قال لوكاشينكو الخميس "على حد علمي، فإن مقاتلي فاغنر سوف يبقون في معسكراتهم الدائمة". وأضاف لوكاشينكو "يفغيني بريغوجن في سان بطرسبرج".

وأضاف الررئيس البيلاروسي "أين كان صباح اليوم؟ ربما ذهب إلى موسكو أو مكان آخر، لكنه ليس في بيلاروسيا".

ويوجد منزل بريغوجن، ومقر شركته "كونكورد" في مدينة سان بطرسبرج، ثاني أكبر المدن الروسية.

وقال الكرملين، اليوم الخميس، إنه لا يعلم مكان قائد مجموعة فاغنر.

ونقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية عن دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين القول اليوم الخميس "لا، نحن لا نتابع تغييرات مكان وجود يفغيني بريغوجن، نحن نفتقر للوسائل والإرادة للقيام بذلك". بعد التمرد الفاشل الذي قامت به مجموعة فاغنر منذ نحو أسبوعين، كان من أحد شروط العفو، مغادرة بريغوجن إلى بيلاروسيا. وقال بيسكوف إن هذه الشروط مازالت قائمة.

كان بريغوجن وصل إلى بيلاروسيا بعد التوصل لاتفاق بوساطة من لوكاشينكو لانهاء تمرد قصير من جانب قوات فاغنر في 24 يونيو الماضي.