الاتحاد الأوروبي يمنح ترخيصاً كاملاً للقاح ضد كورونا

أعلنت شركة «نوفافاكس» الأميركية للتكنولوجيا الحيوية أنها حصلت، اليوم الخميس، على الترخيص الكامل من جانب المفوضية الأوروبية لتسويق لقاحها «نوفاكسوفيد» المضاد لفيروس كورونا المستجد داخل الاتحاد الأوروبي.

يأتي القرار بعد صدور رأي إيجابي منح بترخيص كامل بتسويق هذا اللقاح من لجنة المنتجات الطبية للاستخدام البشري، في الوكالة الأوروبية للأدوية.

وأصبح اللقاح مجازا تماما الآن للاستخدام لفئة أولية من الأفراد بداية من عمر 12 عاما، وكجرعة تنشيطية للبالغين بداية من عمر 18، للوقاية من كوفيد-19.

كان لقاح «نوفاكسوفيد» حصل، في الأصل، على ترخيص تسويقي مشروط في الاتحاد الأوروبي لدواعي الاستخدام تلك.

وقالت الشركة إن تجربة المرحلة الثالثة للوقاية من كوفيد-19 أظهرت معيار سلامة مطمئنا وفعالا كسلسلة أولية بين البالغين، والمناعة والأمان كجرعة تنشيطية للبالغين وفعالية وسلامة كسلسلة أولية بين الأفراد من عمر 12 فأكثر.

كان اللقاح حصل على ترخيص للاستخدام في أكثر من 40 دولة حول العالم.