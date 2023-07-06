قصف إسرائيلي يستهدف جنوب لبنان

قالت مصادر لبنانية وإسرائيلية إن صاروخين أُطلقا من جنوب لبنان صوب إسرائيل، اليوم الخميس، ما أدى إلى تنفيذ الجيش الإسرائيلي ضربات عبر الحدود.

جاء ذلك بعد أن نفذت إسرائيل عملية عسكرية في الضفة الغربية، مستهدفة مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين.

وذكرت ثلاثة مصادر أمنية لبنانية أن صاروخين أطلقا من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل اليوم الخميس، سقط أحدهما في الأراضي اللبنانية والثاني بالقرب من منطقة حدودية.

وبعد أن قال الجيش الإسرائيلي في البداية إنه ليس لديه ما يدل على أي وقائع غير عادية على جانبه من الحدود، عاد ليؤكد أن مقذوفا، حدد لاحقا أنه صاروخ مضاد للدبابات، انفجر هناك. ولم تكن هناك إشارة إلى وقوع خسائر.

وقال بيان الجيش "ردا على ذلك، تضرب قوات الدفاع الإسرائيلية حاليا منطقة الإطلاق في الأراضي اللبنانية".

وأضاف أن التجمعات السكنية الإسرائيلية قرب الحدود لم تصدر لها أي أوامر خاصة بسبب ذلك. وعند حدوث تصعيد كبير للعنف، تصدر إسرائيل عادة توجيهات للمدنيين في المنطقة المعرضة للخطر بالاحتماء.

ورأى شهود أعمدة دخان أبيض تتصاعد من الجنوب اللبناني. وقال أحد سكان قرية في جنوب لبنان حيث سقط أحد الصاروخين إن قصفا بالمدفعية أصاب المنطقة من اتجاه إسرائيل.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، اليوم الخميس، إن أكثر من 15 قذيفة أطلقتها إسرائيل سقطت على لبنان.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن إطلاق الصواريخ من لبنان. وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إنه يبحث الأمر مع قائد الجيش اللبناني.