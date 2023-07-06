الجمعة 7 يوليو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

قصف إسرائيلي يستهدف جنوب لبنان

دخان يتصاعد في جنوب لبنان إثر قصف إسرائيلي
6 يوليو 2023 22:12

قالت مصادر لبنانية وإسرائيلية إن صاروخين أُطلقا من جنوب لبنان صوب إسرائيل، اليوم الخميس، ما أدى إلى تنفيذ الجيش الإسرائيلي ضربات عبر الحدود.
جاء ذلك بعد أن نفذت إسرائيل عملية عسكرية في الضفة الغربية، مستهدفة مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين.
وذكرت ثلاثة مصادر أمنية لبنانية أن صاروخين أطلقا من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل اليوم الخميس، سقط أحدهما في الأراضي اللبنانية والثاني بالقرب من منطقة حدودية.
وبعد أن قال الجيش الإسرائيلي في البداية إنه ليس لديه ما يدل على أي وقائع غير عادية على جانبه من الحدود، عاد ليؤكد أن مقذوفا، حدد لاحقا أنه صاروخ مضاد للدبابات، انفجر هناك. ولم تكن هناك إشارة إلى وقوع خسائر.
وقال بيان الجيش "ردا على ذلك، تضرب قوات الدفاع الإسرائيلية حاليا منطقة الإطلاق في الأراضي اللبنانية".
وأضاف أن التجمعات السكنية الإسرائيلية قرب الحدود لم تصدر لها أي أوامر خاصة بسبب ذلك. وعند حدوث تصعيد كبير للعنف، تصدر إسرائيل عادة توجيهات للمدنيين في المنطقة المعرضة للخطر بالاحتماء.
ورأى شهود أعمدة دخان أبيض تتصاعد من الجنوب اللبناني. وقال أحد سكان قرية في جنوب لبنان حيث سقط أحد الصاروخين إن قصفا بالمدفعية أصاب المنطقة من اتجاه إسرائيل.
وقالت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، اليوم الخميس، إن أكثر من 15 قذيفة أطلقتها إسرائيل سقطت على لبنان.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن إطلاق الصواريخ من لبنان. وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إنه يبحث الأمر مع قائد الجيش اللبناني.

أخبار ذات صلة
جهود دولية لاحتواء التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين
نواب حاكم مصرف لبنان يلوّحون بالاستقالة
المصدر: رويترز
لبنان
إسرائيل
قصف إسرائيلي
آخر الأخبار
محمد بن راشد ومنصور بن زايد يهنئان رئيس وزراء رومانيا
الإمارات
محمد بن راشد ومنصور بن زايد يهنئان رئيس وزراء رومانيا
اليوم 13:21
مقتل أطفال في انهيار أرضي بباكستان
عربي ودولي
مقتل أطفال في انهيار أرضي بباكستان
اليوم 13:04
أتلتيكو مدريد يطلب 100 مليون يورو لبيع فيليكس!
الرياضي
أتلتيكو مدريد يطلب 100 مليون يورو لبيع فيليكس!
اليوم 13:00
ألمانيا تعتزم حظر التدخين في السيارات
عربي ودولي
ألمانيا تعتزم حظر التدخين في السيارات
اليوم 12:49
سيول: تصريف مياه محطة فوكوشيما تأثيره "لا يذكر" على كوريا الجنوبية
عربي ودولي
سيول: تصريف مياه محطة فوكوشيما تأثيره "لا يذكر" على كوريا الجنوبية
اليوم 12:18
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©