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أوكرانيا وبلغاريا تعززان تعاونهما العسكري

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6 يوليو 2023 22:03

ذكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، أن بلاده اتفقت مع بلغاريا على تعزيز التعاون في مجال الدفاع وأنه دعا صوفيا للمشاركة في إعادة إعمار أوكرانيا.
وقال زيلينسكي "ناقشنا الدعم العسكري الذي تقدمه بلغاريا لبلادنا. ونعول على استمرار التعاون الذي أنقذ بالفعل الكثير من الأرواح"، وذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء البلغاري نيكولاي دينكوف في العاصمة صوفيا.
وشكر مضيفيه على دعمهم لأوكرانيا في أزمتها الحالية التي بدأت في فبراير 2022.
وقال إيهور جوفكفا مستشار زيلينسكي للشؤون الدبلوماسية، في منشور على منصة فيسبوك، إن البلدين وقعا بيانا حول اندماج أوكرانيا في المنظمات الغربية، وتحديدا في حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي، لتكون بلغاريا بذلك الدولة الثانية والعشرين التي تدعم مساعي كييف للانضمام إلى الحلف.
وكتب جوفكفا "تظهر الوثيقة بوضوح أن بلغاريا تدعم انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي في أقرب فرصة ممكنة".

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