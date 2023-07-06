الجمعة 7 يوليو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

تقرير: أميركا ستزود أوكرانيا بنوع جديد من السلاح

قنبلة عنقودية
6 يوليو 2023 21:19

أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية بأن من المتوقع أن تعلن الولايات المتحدة تزويد أوكرانيا بذخائر عنقودية لأول مرة.
كان مراسل صحفي قال في تغريدة، على موقع تويتر أمس الأربعاء، إن من المتوقع إعلان القرار اليوم الخميس.
وقال مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، في يونيو الماضي، إن الجيش الأميركي يعتقد أن الذخائر العنقودية ستكون مفيدة لأوكرانيا في الأزمة الحالية، لكن لم تتم الموافقة عليها بعد لكييف بسبب قيود يفرضها الكونجرس ومخاوف لدى دول حليفة.
وتحث أوكرانيا أعضاء الكونجرس على الضغط على إدارة الرئيس جو بايدن للموافقة على إرسال ذخيرة تقليدية محسنة ثنائية الغرض.
وعادة ما تطلق الذخائر العنقودية عددا كبيرا من القنابل الصغيرة الأقل حجما لتقتل أشخاصا على مساحة كبيرة.

أخبار ذات صلة
عقار جديد يبطئ تطور الزهايمر يحصل على الضوء الأخضر
رومانيا تدرب طيارين أوكرانيين على مقاتلات أميركية
المصدر: وكالات
ذخائر عنقودية
أوكرانيا
الولايات المتحدة
آخر الأخبار
محمد بن راشد ومنصور بن زايد يهنئان رئيس وزراء رومانيا
الإمارات
محمد بن راشد ومنصور بن زايد يهنئان رئيس وزراء رومانيا
اليوم 13:21
مقتل أطفال في انهيار أرضي بباكستان
عربي ودولي
مقتل أطفال في انهيار أرضي بباكستان
اليوم 13:04
أتلتيكو مدريد يطلب 100 مليون يورو لبيع فيليكس!
الرياضي
أتلتيكو مدريد يطلب 100 مليون يورو لبيع فيليكس!
اليوم 13:00
ألمانيا تعتزم حظر التدخين في السيارات
عربي ودولي
ألمانيا تعتزم حظر التدخين في السيارات
اليوم 12:49
سيول: تصريف مياه محطة فوكوشيما تأثيره "لا يذكر" على كوريا الجنوبية
عربي ودولي
سيول: تصريف مياه محطة فوكوشيما تأثيره "لا يذكر" على كوريا الجنوبية
اليوم 12:18
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©