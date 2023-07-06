تقرير: أميركا ستزود أوكرانيا بنوع جديد من السلاح

أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية بأن من المتوقع أن تعلن الولايات المتحدة تزويد أوكرانيا بذخائر عنقودية لأول مرة.

كان مراسل صحفي قال في تغريدة، على موقع تويتر أمس الأربعاء، إن من المتوقع إعلان القرار اليوم الخميس.

وقال مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، في يونيو الماضي، إن الجيش الأميركي يعتقد أن الذخائر العنقودية ستكون مفيدة لأوكرانيا في الأزمة الحالية، لكن لم تتم الموافقة عليها بعد لكييف بسبب قيود يفرضها الكونجرس ومخاوف لدى دول حليفة.

وتحث أوكرانيا أعضاء الكونجرس على الضغط على إدارة الرئيس جو بايدن للموافقة على إرسال ذخيرة تقليدية محسنة ثنائية الغرض.

وعادة ما تطلق الذخائر العنقودية عددا كبيرا من القنابل الصغيرة الأقل حجما لتقتل أشخاصا على مساحة كبيرة.