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هيئة محلفين تستعد لإصدار حكم في تفجيرات بروكسل

محامون في حديث جانبي أثناء محاكمة المتهمين بهجمات بروكسل
6 يوليو 2023 20:20

من المقرر أن تبدأ هيئة محلفين في بلجيكا مداولات بشأن حكم في قضية متهم فيها عشرة رجال بالضلوع في هجمات انتحارية على مطار العاصمة بروكسل ومترو الأنفاق في المدينة في 2016، وهي هجمات أعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عنها.
ومن شأن ذلك أن ينهي أكبر محاكمة في البلاد.
وأسفرت تفجيرات بروكسل عن مقتل 15 رجلا و17 امرأة من أكثر من عشر دول إذ يعيش أجانب في المدينة التي تضم مقرات لمؤسسات الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي. كما أصيب أكثر من 300 شخص في الهجمات.
ستتاح للمتهمين فرصة أخيرة للتحدث أمام هيئة المحلفين للإجابة على أكثر من 300 سؤال قبل أن تدخل الهيئة في عزلة كاملة لنحو أسبوعين لاتخاذ قرار في إجراء غير مسبوق ببلجيكا.
وأدين ستة من هؤلاء المتهمين في يونيو 2022 بالضلوع في هجمات إرهابية وقعت في العاصمة الفرنسية باريس في نوفمبر 2015 وأسفرت عن مقتل 130.
وثمانية منهم، من بينهم المشتبه به الرئيسي في محاكمة باريس صلاح عبد السلام، متهمون بالقتل والشروع في القتل في سياق يتعلق بالإرهاب إضافة إلى المشاركة في أنشطة جماعة إرهابية.
وبين المتهمين أيضا شخص يُعتقد أنه قتل في سوريا ويحاكم غيابيا.
وعُقدت المحاكمة في المقر السابق لحلف شمال الأطلسي ويقدر أنها كلّفت على الأقل 35 مليون يورو (37.97 مليون دولار أميركي) واستمرت سبعة أشهر وشملت الاستماع لنحو ألف شخص مما يسلط الضوء على مدى تأثير الهجمات.

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المصدر: وكالات
هجمات بروكسل
محاكمة
هيئة محلفين اتحادية
هجوم إرهابي
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