ستولتنبرج يدلي بتصريح بشأن انضمام السويد للناتو

أدلى ينس ستولتنبرج الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، اليوم الخميس، بتصريحات متفائلة بشأن انضمام السويد إلى الحلف.

وقال ستولتنبرج، للصحفيين بعد اجتماع في بروكسل، إن انضمام السويد للحلف أضحى قريب المنال.

وأضاف الأمين العام لحلف "حان الوقت الآن لانضمام السويد للحلف"، موضحا أن من الممكن أن يصدر قرار إيجابي في قمة الحلف في العاصمة الليتوانية فيلنيوس الأسبوع المقبل.

وأعلن عن لقاء بين الزعيمين التركي والسويدي عشية قمة الأسبوع المقبل للدفع بملف عضوية ستوكهولم في الحلف.

وقال ستولتنبرج، عقب محادثات في مقر الحلف مع وزيري خارجية البلدين "ما نعمل على تحقيقه هو قرار إيجابي في القمة توضح تركيا عبره استعدادها للمصادقة" على عضوية السويد.

وأضاف "سنعمل، خلال نهاية الأسبوع، وسألتقي رئيس الوزراء (السويدي) والرئيس (التركي) الاثنين. حان الوقت لتنضم السويد إلى الحلف".

والسويد "مدعوة" إلى الحلف منذ يونيو 2022 لكن تركيا تعرقل انضمامها الذي يجب أن توافق عليه جميع الدول الأعضاء ال31.

تأخذ أنقرة على السويد تساهلها مع ناشطين وتطالب بتسليمها عشرات من هؤلاء الذين تصنفهم "إرهابيين".

وحكم الخميس في السويد على ناشط تركي بالسجن أربعة أعوام ونصف العام بعد إدانته ب"محاولة القيام بتمويل إرهابي".

يأتي هذا الحكم بعد تشديد قانون مكافحة الإرهاب السويدي وبدء تطبيقه في يوليو 2022.

لكن تظاهرة في السويد، الأسبوع الفائت تم خلالها إحراق نسخة من المصحف، ساهمت في تأجيج الموقف.

وخلال اجتماع في واشنطن الأربعاء، أبلغ الرئيس الأميركي جو بايدن رئيس الوزراء السويدي أنه "يتطلع" إلى انضمام بلاده لحلف شمال الأطلسي.



