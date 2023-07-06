مقتل إسرائيلي بإطلاق نار في الضفة الغربية

قالت خدمات الطوارئ إن مهاجما أطلق النار في الضفة الغربية، اليوم الخميس، مما أسفر عن مقتل إسرائيلي.

وذكرت هيئة البث العامة الإسرائيلية (راديو كان) إن المهاجم فتح النار على أحد أفراد قوات الأمن الإسرائيلية قرب "كدوميم" في شمال الضفة الغربية.

وقال الجيش الإسرائيلي إن المهاجم تم "تحييده" ولم يذكر أي تفاصيل أخرى.

وجاء الهجوم بعد أن نفذت إسرائيل على مدى يومين عملية عسكرية في مدينة جنين ومخيمها شمال الضفة الغربية هذا الأسبوع. وتبعد جنين نحو عشرة كيلومترات عن موقع هجوم اليوم.

وأسفرت العملية العسكرية الإسرائيلية في جنين عن مقتل 12 فلسطينياً.