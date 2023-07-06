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أردوغان وزيلينسكي يبحثان الأزمة الأوكرانية

جندي أوكراني يطلق قذيفة
6 يوليو 2023 17:57

قالت وكالة "الأناضول" الحكومية التركية للأنباء، اليوم الخميس، إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سيزور تركيا غدا الجمعة لعقد محادثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود وتطورات في الأزمة الأوكرانية.
وتوسطت تركيا والأمم المتحدة في الاتفاق الذي أبرم العام الماضي ويسمح بتصدير الحبوب والمنتجات الزراعية الأخرى من موانئ أوكرانيا المطلة على البحر الأسود على الرغم من الأزمة الدائرة فيها.
لكن روسيا قالت إن بعض الجوانب في الاتفاق لم تطبق وهددت بعدم السماح بتجديده بعد 17 يوليو الجاري.
وقالت وكالة "الأناضول" إن زيلينسكي وأردوغان سيعقدان اجتماعا على انفراد وسيحضران أيضا اجتماعات تضم وفودا أخرى.

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المصدر: رويترز
رجب طيب أردوغان
فولوديمير زيلينسكي
الأزمة الأوكرانية
صادرات الحبوب
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