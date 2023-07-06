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«مفاجآت صيف دبي».. عروض فنية وفعاليات ترفيهية

«مفاجآت صيف دبي».. عروض فنية
6 يوليو 2023 17:16

دبي (الاتحاد)
يتيح مهرجان «مفاجآت صيف دبي» لسكان دبي وزوّراها فرصة الاستمتاع بتجربة مجموعة من الأنشطة الجديدة طوال موسم الصيف. ويقام المهرجان برعاية مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، ويقدّم باقة من الفعاليات الترفيهية الرائعة التي لا تُنسى.
تضم فعاليات «مفاجآت صيف دبي» حضور عروض وحفلات العديد من الفنانين الموهوبين من مختلف أنحاء العالم، ومن بينهم روبي كولين، الذي يحيي حفلاً موسيقياً في فندق موفنبيك شاطئ الجميرة يوم 7 يوليو، بالإضافة إلى أمسية موسيقية لفنان الراب المصري «ويجز» ونجم موسيقى الهيب هوب الشهير DizzyTooSkinny، والتي ستُقام في «ذا أجندا» 15 يوليو.
كما يتمكن زوار دبي من زيارة المخيم الصيفي «المستكشف» الذي سيُقام في متحف الاتحاد في الفترة بين 10 إلى 14 يوليو، وفي الفترة بين 17 إلى 21 يوليو، لخوض رحلة استكشافية تعليمية مليئة بالمرح والأنشطة الثقافية التي تمكّن الأطفال من التعرف على تاريخ وقصة الاتحاد وتأسيس دولة الإمارات.

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تُقام الدورة الثانية من سلسلة الحفلات الموسيقية المرتقبة «بيت ذا هيت» (Beat the Heat ) خلال مهرجان «مفاجآت صيف دبي»، بالتعاون مع سبوتلايت وأنغامي. وتقدم الفعالية أمسيات مليئة بأروع الأجواء، مع مجموعة من العروض الرائعة لفنانين وفرق موسيقية في «ذا أجندا» في مدينة دبي للإعلام، حيث يمكن للجمهور الاستمتاع بمجموعة واسعة من الأنواع الموسيقية طوال شهري يوليو وأغسطس. وتضم قائمة الفنانين المشاركين كايروكي، وبالتي، وأوتوستراد، وسكيني، والفرعي، وموضي الشمراني، ودي جي أسيل، ويجز، وشارموفرز.
ويقدم المهرجان فعالية «عالم الخيال» (Movie Magic) لإسعاد عشاق الأفلام من جميع الأعمار، وتتضمن فعالياته مجموعة واسعة من العروض، والمسابقات الشيقة، وخيارات المأكولات والمشروبات اللذيذة، كما تتيح للحضور فرصة لقاء شخصيات أفلامهم المفضلة، ومشاهدة الأفلام الكلاسيكية خلال عروض خاصة.
وتستعد العائلات لقضاء موسم صيفي مليء بأنشطة المرح والتسلية لجميع أفراد العائلة مع «عالم مدهش»، وخوض رحلة شيقة من الاستكشاف والترفيه مع مدهش ودانة، شخصيات دبي المحبوبة، ابتداءً من 26 يونيو وحتى 27 أغسطس، كما يمكن زيارة متحف الآيس كريم الجديد من MELT، ومتنزه عالم مدهش الثلجي، أو المشاركة في أنشطة الألعاب في Gamefy وTableTop ME، حيث يمكن الاستمتاع بألعاب الطاولة وألعاب الورق، والمشاركة في البطولات، إضافة إلى تعلّم كيفية بناء جهاز كمبيوتر مخصص للألعاب.

مفاجآت صيف دبي
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