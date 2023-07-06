سوريا : وفاة 6 أشخاص وإصابة 38 في حادث مروري

أفاد مسؤول طبي سوري بوفاة ستة أشخاص وإصابة 38 آخرين، في حادث تدهور بولمان على أتوستراد حلب حماة عند موقع محطة وقود الدبساوي.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء ( سانا ) اليوم الخميس عن مدير الهيئة العامة لمستشفى حماة الوطني الدكتور سليم خلوف قوله إنه تم إسعاف عشرات المصابين جراء الحادث إلى المشفى، وتقديم العلاج اللازم لهم.

ولفت إلى خروج 19 جريحاً إصاباتهم خفيفة عبارة عن خدوش ورضوض بسيطة، في حين يجري حالياً تقديم الرعاية الطبية والتدخلات الجراحية اللازمة للمصابين الآخرين. وذكر رئيس فرع مرور حماة العميد وليد العجيلي أن حافلة لنقل الركاب بين دمشق وحلب تدهورت عند محطة وقود الدبساوي بالقرب من مدخل حماة الشمالي.

وأشار إلى أن التحقيقات الأولية بينت أن سبب الحادث هو السرعة الزائدة وعدم انتباه السائق، مؤكداً أنه فور وقوع الحادث هرعت سيارات الإسعاف لنقل المصابين للمستشفيات، كما قامت دوريات وآليات الشرطة بإزالة آثار ومخلفات الحادث وفتح الطريق.