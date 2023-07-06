بريطانيا: أفغانستان تواجه أزمة إنسانية حادة

قالت مندوبة بريطانيا الدائمة لدى الأمم المتحدة، باربرا وودوارد، في مؤتمر صحفي إن أفغانستان تواجه حاليا أزمة إنسانية كبيرة. ووفقا لما نقلته وكالة خاما برس الأفغانية، أشارت المندوبة البريطانية إلى أن أكثر من نصف التعداد السكاني الأفغاني في حاجة فورية إلى المساعدات الإنسانية وسط وضع اقتصادي وأزمة إنسانية سيئين.

وأضافت أن الوصول إلى الأسر الأكثر احتياجا أصبح صعبا جراء القيود المفروضة على أساس الجنس على عمل النساء الأفغانيات لدى المنظمات غير الحكومية ووكالات المساعدات.

وقال برنامج الأغذية العالمي عبر تويتر، أمس الأول الثلاثاء، إنه مجبر على خفض عدد الأسر المحتاجة التي حصلت على مساعدات إلى خمسة ملايين، ويرجع ذلك في الأساس إلى نقص في التمويل في أفغانستان.

وكان برنامج الأغذية العالمي أعلن في السابق أن نحو 15.3 مليون شخص يواجهون انعدام امن غذائي خطير من مايو إلى أكتوبر 2023 في البلد الذي مزقته الحرب.