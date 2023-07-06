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الرئيس الكوري الجنوبي يعتزم حضور قمة الناتو في ليتوانيا

الرئيس الكوري الجنوبي يعتزم حضور قمة الناتو في ليتوانيا
6 يوليو 2023 13:08

أعلن مكتب الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول اليوم الخميس أن يون يعتزم حضور قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في ليتوانيا الأسبوع المقبل، ثم بعد ذلك سوف يتوجه إلى بولندا. ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن نائب مستشار الأمن القومي كيم تاي هيو قوله إن يون يعتزم زيارة فيلنيوس من الاثنين حتى الأربعاء المقبلين، حيث سوف يلتقى بقادة الناتو للتباحث بشأن الحرب في أوكرانيا والتعاون بين الحلف و منطقة المحيطين الهندي و الهاديء.

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ومن المقرر أن يعقد يون سلسلة من الاجتماعات الثنائية على هامش قمة الناتو، حيث تجرى مباحثات لعقد لقاء بين يون ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا. وبعد ذلك سوف يتم يون إلى بولندا في زيارة رسمية لمدة ثلاثة أيام، حيث سوف يلتقى بالرئيس أندريه دودا.

المصدر: د ب أ
كوريا الجنوبية
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