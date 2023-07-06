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1200 هزة زلزالية في آيسلندا وتوقعات بثورة بركان خلال يومين

1200 هزة زلزالية في آيسلندا وتوقعات بثورة بركان خلال يومين
6 يوليو 2023 12:32

رصدت أجهزة متابعة الزلازل في آيسلندا وقوع 1200 هزة زلزالية خلال يومين، في شبه جزيرة "ريكيانيس" ما ينذر بثورة كبيرة لبركان "فاجرادالسفيال"، الذي تشير التقارير إلى وجود علامات على حدوث ارتفاع في الحمم البركانية تحت سطحه.

وتم رصد جميع الزلازل في شبه الجزيرة منذ الساعة 10 مساء يوم 4 يوليو، حيث من المقرر أن يجتمع علماء من مكتب الأرصاد الجوية الآيسلندي وجامعة أيسلندا مع إدارة الحماية المدنية وإدارة الطوارئ لمناقشة الوضع، وفق صحيفة "آكسبريس" البريطانية.

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وقالت خبيرة المخاطر الطبيعية اليزابيت بالمادوتير، في مقابلة مع صحيفة "فيسير" في آيسلندا، إن الوضع قيد المراقبة عن كثب، مضيفة أنها لم تشهد أي اضطرابات في الفترة السابقة في "فاجرادالسفيال"، وأن الخبراء يراقبون بشكل أساسي الآن ما إذا كانت الزلازل تقترب من السطح.
وعلى الرغم من المخاوف من حدوث ثوران بركاني في الأيام المقبلة، فإنه لا يوجد ما يشير إلى حدوث ثوران وشيك على الرغم من وقوع هذه الزلازل على شبه الجزيرة والتي وصلت قوة ثمانية منها إلى أكثر من ثلاثة درجات، فيما يُعتقد أن أقواها كانت ما بين 3.6 و3.7 درجات درجة.

المصدر: وام
آيسلندا
زلزال
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