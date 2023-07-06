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زلزال قوي يضرب شمال تشيلي

زلزال
6 يوليو 2023 10:01

ضرب زلزال بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر اليوم، إقليم /أنتوفاغاستا/ الواقع شمال تشيلي.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، أن مركز الزلزال كان على بعد 116 كيلومتراً من مدينة "سان بيدرو دي أتاكاما" الواقعة في الإقليم، وعلى عمق 131.6 كيلومتر.

ولم ترد تقارير عن وقوع أضرار مادية أو بشرية جراء الزلزال.

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وكان زلزال بقوة 8.8 درجة ضرب وسط وجنوب تشيلي في العام 2010، وتبعته موجات مد عاتية "تسونامي"، وراح ضحيته 500 شخص.

وتقع تشيلي في منطقة تسمى "حزام النار"، وهي قوس من التصدعات التي تحيط بحوض المحيط الهادئ، ومعرضة لزلازل متكررة ونشاط بركاني.

 

المصدر: وام
زلزال
تشيلي
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