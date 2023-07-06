مقتل 24 شخصاً في تسرب غاز بجنوب أفريقيا

لقي 24 شخصاً حتفهم، الأربعاء، جراء تسرب غاز بمدينة بوكسبرج بجنوب أفريقيا، حسبما قال المتحدث باسم خدمات إدارة الكوارث والطوارئ في منطقة إيكوروليني، ويليام نتلادي.

وقال المتحدث باسم خدمات الطوارئ وليام نتلادي من موقع الحادث في بوكسبورغ شرق جوهانسبرغ "أحصينا نحو 24 قتيلاً".

وأضاف ان هناك "أطفالاً ونساءً بين القتلى".

وكانت خدمات الطوارئ قد تلقت اتصالا قرابة الساعة الثامنة مساء (18,00 ت غ) لما بدا انه انفجار بسبب تسرب غاز.

ولفت المتحدث "نحن منشغلون الآن بفحص المنطقة المتضررة بالكامل لتحديد" ما إذا كانت هناك أي وفيات أو إصابات أخرى، مشيرا أنه أرسل فرقاً لتفقد المستشفيات في المنطقة.