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إسرائيل تعلن انتهاء العملية العسكرية في جنين

آلية عسكرية إسرائيلية في مخيم جنين (أ ف ب)
6 يوليو 2023 01:04

جنين (الاتحاد، وكالات)

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أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس، انتهاء العملية العسكرية في مدينة جنين ومخيمها، قتل فيها 12 فلسطينياً وجندي إسرائيلي.
وأفادت ناطقة باسم الجيش: «العملية انتهت رسمياً وغادر الجنود منطقة جنين».
كما نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، تغريدة تفيد بـ«خروج قوات الأمن كافة من مخيم ومدينة جنين».
وقال أدرعي إن «العملية شملت استجواب المئات ليتم اعتقال العشرات»، مضيفاً أن «القوات الإسرائيلية صادرت وفجرت آلاف الوسائل القتالية، وعبوات ناسفة وقطع أسلحة ومختبرات متفجرات وذخيرة».
كما أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل أحد جنوده من وحدة النخبة «ايغوز»، وقال إنه قُتل بعد تعرضه لإطلاق النار خلال العملية العسكرية في مخيم جنين.
بدورها، وثقت وزارة الأشغال الفلسطينية تدمير القوات الإسرائيلية 300 منزل بشكل كلي، ونحو 500 منزل بشكل جزئي في مخيم جنين، بعملية حصر أولية للأضرار.
من جانبها، أعلنت بلدية جنين، أن «القوات الإسرائيلية تعمدت خلال العملية، تدمير شبكات المياه والصرف الصحي، وإلحاق الدمار بالمنشآت العامة»، مؤكدة أنها تبذل كل جهد من أجل تشغيل شبكات المياه وإعادة عملية ضخها.

فلسطين
جنين
إسرائيل
أفيخاي أدرعي
الجيش الإسرائيلي
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