«الجامعة العربية» تطلق استراتيجية خاصة للشباب والسلام والأمن

القاهرة (الاتحاد)

أعلنت جامعة الدول العربية أمس، إطلاق استراتيجية خاصة للشباب والسلام والأمن خلال العام الحالي لضمان تفاعل الشباب وتعزيز إمكاناتهم وتوسيع نطاق دورهم في عملية البناء من خلال التفاعل والاندماج والمشاركة في قضايا مجتمعهم. ودعت الجامعة العربية في بيان بمناسبة «يوم الشباب العربي» الذي يوافق الخامس من يوليو من كل عام، إلى تبني قضية رعاية وتنمية الشباب ووضعها على سلم أولويات الحكومات الوطنية والمجتمعات المحلية والهيئات والمؤسسات الإقليمية والدولية. وحثت الجامعة على جعل الشباب العربي جزءاً من صنع القرار وبناء المستقبل وصولاً إلى إقامة مجتمعات تتسم بالشمولية وأكثر قدرة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشارت الجامعة إلى أنها تعمل منذ نشأتها على دمج الشباب وتفعيل مشاركتهم في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية، والعمل على تحقيق أحلامهم نحو مستقبل مشرق أكثر ازدهاراً، مؤكدة أن الشباب هم القوة الأكثر تحرراً وانفتاحاً، إذ يمثلون الشريحة الأكبر في المجتمعات العربية. ولفت البيان إلى دور الجامعة العربية في دعم الشباب العرب وتحفيز طاقتهم الإبداعية، وصقل مهاراتهم الفكرية والعملية في مختلف المجالات، وضمان مشاركتهم الفاعلة لدفع عجلة التنمية المستدامة في العالم العربي.