العراق يعلن ضبط 24 أجنبياً مختبئاً داخل صهريج في كركوك

هدى جاسم (بغداد)

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، أمس، القبض على 24 أجنبياً مختبئين داخل صهريج في كركوك.

وقالت الوزارة في بيان: «إن مفارز شعبة السيطرات التابعة لقيادة شرطة كركوك، ألقت القبض على 24 أجنبياً كانوا مختبئين داخل صهريج محاولين العبور من سيطرة الشهداء». وأشارت إلى أنه «تمت إحالتهم مع سائق العجلة إلى المركز المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم أصولياً».

وفي سياق آخر، أجرى رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني تغييرات في بعض المواقع الأمنية بهدف رفع كفاءة الأداء للمؤسسات الأمنية. وقال اللواء يحيى رسول، المتحدث الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، في بيان أمس، إنه «عملاً بالبرنامج الحكومي وأولوياته المتعلقة بالإصلاح الإداري للمؤسسات الأمنية أصدر القائد العام للقوات المسلّحة محمد شياع السوداني أوامر بتغييرات في بعض المواقع الأمنية بهدف ضخ دماءٍ جديدة وإعطاء الفرصة لقيادات أخرى في إدارة الملف الأمني من أجل رفع كفاءة الأداء للمؤسسات الأمنية».

وذكر أن «السوداني ثمّن الجهود التي بذلتها القيادات التي شملها التغيير خلال مدّة تسلمها المنصب، وقدّمت ما تستطيع تقديمه في مواقع المسؤولية».

وأوضح أن «هذه الخطوة تأتي بعد دراسة مستفيضة لتعزيز الأمن والاستقرار في مختلف مناطق البلاد، ولمقتضيات المصلحة العامة، التي تتطلب العمل وفق رؤية مهنية بقيادات أمنية جديدة تتسم بالكفاءة، وتدرّجت في الخدمة داخل المؤسسات الأمنية، وسيخضع عملها أيضاً إلى التقييم المستمر».