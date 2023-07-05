كينيا ترجئ إعادة فتح الحدود مع الصومال إثر هجمات إرهابية

نيروبي (وكالات)

أعلنت كينيا، أمس، إرجاء إعادة فتح الحدود المغلقة منذ فترة طويلة مع الصومال إثر عدد من الهجمات المميتة على أراضيها والتي نُسبت إلى حركة «الشباب» الإرهابية.

وقال وزير الداخلية كيثوري كنديكي إن إعادة فتح النقاط الحدودية المقرر في مانديرا ولامو وغاريسا، إضافة إلى الحدود الطويلة الامتداد مع الصومال، لن تمضي قدماً كما أُعلن في مايو. يأتي القرار عقب مقتل 5 مدنيين و8 شرطيين في هجمات منفصلة قرب الحدود الشهر الماضي نُسبت إلى حركة «الشباب».

وقال كنديكي خلال زيارة لمخيم «داداب» للاجئين في أقصى الشرق الكيني قرب الصومال: «إن الحكومة سترجئ إعادة فتح نقاط الحدود الكينية الصومالية حتى نتعامل بشكل قاطع مع الموجة الأخيرة للهجمات الإرهابية والجريمة العابرة للحدود».

وأغلقت الحدود رسمياً في أكتوبر بسبب هجمات لحركة «الشباب» التي تشن تمرداً ضد الحكومة في مقديشو منذ أكثر من 15 عاماً.