«الصحة العالمية»: 18 مليون جرعة لقاح ضد «الملاريا» لـ 12 دولة أفريقية

جنيف (وكالات)

أعلنت منظمة الصحة العالمية و«اليونيسف»، أمس، أنّ نحو 18 مليون جرعة من أول لقاح مضادّ للملاريا «آر تي إس، إس» ستسلّم إلى 12 دولة أفريقية حتى عام 2025.

وقال رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، خلال مؤتمر صحفي: «يبقى الملاريا أحد أكثر الأمراض فتكاً في أفريقيا، حيث يقتل نحو نصف مليون طفل دون سن الخامسة كل عام».

وفي عام 2021، سجّلت 96% من الوفيات العالمية بالملاريا في أفريقيا.

ولقاح «آر تي إس، إس» الذي طوّرته مجموعة الأدوية البريطانية «جي إس كيه» أعطي لأكثر من 1,7 مليون طفل في ثلاث دول أفريقية هي غانا وكينيا وملاوي، في إطار برنامج تجريبي.

وقال تيدروس: «ثبت أنّه آمن وفعّال، ما أدّى إلى انخفاض كبير في الأشكال الحادّة من الملاريا وانخفاض وفيات الأطفال».

وأعربت 30 دولة أفريقية عن رغبتها بالحصول على جرعات من اللّقاح.

ويتوقع وصول اللّقاحات الأولى في الربع الأخير من العام 2023 ليبدأ إعطاؤها مطلع عام 2024.